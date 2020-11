Scuole, stop all'attività in presenza per due settimane

Per due settimane verrà sospesa l'attività in presenza nelle scuole del primo ciclo ad Altamura (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado). Lo disporrà un'ordinanza della sindaca Rosa Melodia, in vigore dall'1 al 15 dicembre. Le scuole, quindi, attiveranno la didattica a distanza.La decisione rientra fra le nuove misure per limitare la circolazione delle persone, a fronte di un numero molto elevato di contagi. Dopo un rallentamento nella settimana precedente, in questa c'è stata un'altra impennata e il numero degli attualmente positivi è passato da 1300 a 1800.Questa mattina si è riunito il centro operativo comunale (Coc) di protezione civile in cui sono state esaminate le misure da varare. Per le attività commerciali è prevista la chiusura alle ore 19. Oltre le ore 19 non si potrà fare l'asporto per le attività di ristorazione, con l'obiettivo di evitare assembramenti, garantendo comunque la possibilità delle consegne a domicilio. In pratica il "coprifuoco" delle ore 22 viene anticipato di tre ore.Seguiranno aggiornamenti