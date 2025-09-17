Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"

Nella tarda serata di ieri, sul cosiddetto "stradone" nei pressi della stazione ferroviaria, in viale Michele Fenice Chironna, si è verificato uno scontro frontale fra due veicoli, per cause che sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118.Stando alle prime informazioni, sono rimasti feriti i conducenti delle due utilitarie coinvolte. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale della Murgia, per le cure del caso. Hanno riportato "traumi da strada". Non sono in pericolo di vita.Si procede con gli accertamenti sulla dinamica. Considerando la natura dell'impatto, non si esclude l'alta velocità o la distrazione alla guida.