"Risposte del governo insufficienti". Autotrasportatori ancora in protesta con agricoltori

Protesta ad oltranza degli autotrasportatori di Altamura, insieme agli agricoltori con i trattori. Sono ritenute "insufficienti" le risposte del Governo che ieri, al tavolo del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ha annunciato lo stanziamento di 80 milioni di euro per interventi destinati a calmierare il caro-carburanti e il costo dei pedaggi in autostrada.Per tutta risposta, questa mattina da Venusio è partita una colonna di centinaia camion e trattori che percorre le strade statali 96 e 99 in direzione Bari, per fermarsi probabilmente a Toritto. Non c'è blocco del traffico, la circolazione stradale non è intralciata ma possono esserci rallentamenti. Ad Altamura prosegue il presidio nella stazione di servizio antistante l'hotel "Saurus" dove centinaia di automezzi sono parcheggiati all'interno o ai bordi della strada statale, fino al primo svincolo per l'ingresso in città. Ieri si è verificato un incidente, fortunatamente non grave.Un autotrasportatore 60enne, insieme ad altri, ha invitato il conducente di un furgone in transito, proveniente da Bari, ad accostare e fermarsi per solidarietà. Dopo essersi inizialmente fermato, il furgone ha ripreso la marcia e ha investito l'uomo che era davanti facendolo cadere a terra. L'autotrasportatore è rimasto ferito alla testa ma si è rialzato, aiutato dai colleghi, ed è rimasto al presidio. Dopo qualche ora è andato al pronto soccorso per accertamenti e non ci sarebbe nulla di grave. L'episodio è stato confermato e ricostruito in questi termini al presidio. Nessuna richiesta di soccorso o di intervento è arrivato al 118 o alle forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia locale).Solidarietà e vicinanza è stata espressa anche dalla Confcommercio di Altamura, pronta anche a manifestazioni concrete come la chiusura di un'ora delle attività. Inoltre ieri alcune ditte della città hanno portato dei pasti al presidio.Ieri, inoltre, sul posto c'è stato un incontro tra la sindaca Rosa Melodia, che ha portato la solidarietà di tutta l'amministrazione comunale, e i manifestanti.(notizia in aggiornamento)