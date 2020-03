Rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari

Il Governo Conte ha deciso oggi, nella riunione del Consiglio dei ministri, di rinviare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari a causa dell'emergenza coronavirus che impedisce il momento democratico dell'informazione e quindi la necessaria conoscenza del quesito. Il referendum riguarda la decisione del Parlamento di ridurre il numero di deputati e senatori.Il rinvio è "sine die", quindi non è stata fissata un'altra data.Restando su scala locale, ad Altamura proprio su questo tema nei giorni scorsi è stata convocata la commissione elettorale per il referendum. Riunione in programma domani mattina. La decisione appena comunicata dal Governo potrebbe quindi comportare un rinvio della seduta pubblica per la nomina degli scrutatori.