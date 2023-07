Rinviati i lavori al ponte in via Santeramo. Il Comune ha aggiornato la situazione comunicando che "a seguito di imprevisti tecnici nella realizzazione delle travi occorrenti per il rifacimento dell'impalcato del ponte/cavalcavia insistente su SP 235 Altamura-Santeramo, che a far data da martedì 1 agosto 2023 e fino al 30 settembre 2023 sarà ripristinata la vecchia circolazione stradale che prevedeva e prevede, nello specifico: restringimento della carreggiata destra al km 82+000 al km 81+600 direzione Matera con limite di velocità di 50km/h nel tratto interessato".Vengono meno, quindi, le disposizioni dell'ultimo periodo che prevedono la chiusura temporanea di una carreggiata.