Rimpasto in giunta, si dimettono due assessori

Due assessori della giunta Melodia si sono dimessi dal loro incarico nella giunta guidata da Rosa Melodia. Sono Pietro Falcicchio (Pd, lavori pubblici) e Teresa Pellegrino (bilancio).Falcicchio (Partito democratico), nella sua nota protocollata al Comune parla di "esigenze professionali", che non consentono la stessa costanza e lo stesso impegno finora profusi. Questa è la motivazione ufficiale. Ma nei corridoi della politica è ben noto che da mesi si trascinava stancamente una verifica, inizialmente chiesta da Italia in Comune e che poi si è allargata ad altre forze politiche.La stessa sindaca Rosa Melodia proprio nelle scorse ore ha detto che è in atto un rimpasto della giunta comunale.Seguono aggiornamenti(nella foto la prima giunta Melodia in cui successivamente è stata nominata pure Francesca Cangelli)