Riaprono il teatro Mercadante e i due cinema

Ci sono primi segnali di ripartenza per i mondi della cultura e dello spettacolo. Riaprono il teatro Mercadante con il botteghino e le prenotazioni e i due cinema con la programmazione di sala.Dopo tante privazioni, rinunce e restrizioni, seppur con le dovute cautele e con il rispetto dei protocolli di sicurezza, è giunto il momento di ricominciare. Il teatro Mercadante ha riaperto oggi. La nuova programmazione prevede lo svolgimento di due spettacoli più volte rinviati: il primo, in programma sabato 5 e domenica 6 giugno, vedrà in scena Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo ("Tutto il mondo è palcoscenico"); il secondo sarà il concerto del pianista altamurano Leonardo Colafelice, previsto a suo tempo nel programma - in gran parte saltato - per celebrare i 150 anni dell'anniversario della morte di Saverio Mercadante (1795-1870).Giovedì 20 maggio è il giorno in cui si riaccendono gli schermi dei cinema Grande e Mangiatordi. E sarà buio in sala per godersi i film del momento, premiati agli Oscar o ai David di Donatello.