Restaurato il sito storico di San Michele

In questo fine settimana, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 13, l'Abmc (Archivio Biblioteca Museo Civico) in via straordinaria apre la chiesa ipogea di San Michele de la Ricza o delle Grotte dove è stato effettuato un delicato e importante restauro.Per questo intervento l'ente proprietario ha ottenuto un finanziamento di 50.000 euro, a cui è stato aggiunto un cofinanziamento di 10.000 euro. I lavori sono stati eseguiti dalla Coger di Altamura, vincitrice di apposito bando di affidamento dei lavori.I lavori hanno interessato la facciata, il giardino antistante, gli archi interni, gli altari, la pavimentazione maiolicata e degli ingressi sono stati chiusi con porte in legno. Il degrado degli affreschi è stato momentaneamente fermato con trattamenti biocidi, ma non si è potuto intervenire in questa prima fase sulla pellicola pittorica per l'alto grado di umidità ancora presente nel luogo.L'ingresso, per ragioni di spazio e di sicurezza, naturalmente è permesso a gruppi numericamente limitati.