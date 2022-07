Report Covid, ancora in aumento i nuovi casi

Ancora in aumento i nuovi casi di Sars Cov-2 in provincia di Bari. Secondo il report settimanale della Asl, nel periodo 4-10 luglio in tutta l'area metropolitana i nuovi contagi sono stati 16.881 contro i 12.453 della precedente settimana. Negli stessi giorniLa Asl ha riorganizzato la macchina sanitaria delle vaccinazioni per le quarte dosi. Ad Altamura le somministrazioni si effettuano presso la sede del servizio igiene e sanità pubblica in piazza De Napoli, dal lunedì al venerdì (orario 11.30-13.30). Richiesta la prenotazione tramite Cup o tramite il portale regionale Lapugliativaccina.it per evitare code e assembramenti.