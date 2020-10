"Reparto Covid all'ospedale della Murgia, un fallimento annunciato"

Tanti dubbi dopo il blocco dei ricoveri in Medicina-Lungodegenza e la disposizione della Asl di allestire dei posti letto dedicati ai pazienti Covid all'ospedale della Murgia "Fabio Perinei". Riorganizzazione ancora in atto ma le possibili ripercussioni a catena sulle altre unità operative, sul pronto soccorso e sull'attività operatoria generano tante preoccupazioni."Un fallimento annunciato". Non ha dubbi il segretario regionale della sigla sindacale dei medici Anaao Assomed, Giosafatte Pallotta, che al "Perinei" è primario di Nefrologia. Tanti i motivi per i quali, secondo Pallotta, non può funzionare un reparto Covid in questo ospedale. A cominciare dalla posizione geografica che lo rende "decentrato rispetto ai paesi più densamente popolati e con una viabilità inadeguata".E poi c'è il problema del personale, perché "mancano gli specialisti più direttamente interessati nella gestione clinica dei pazienti Covid come infettivologi e pneumologi, scarsissimo numero di rianimatori" e "carenza, già in condizioni normali, di personale medico ed infermieristico". Quindi "la mancanza assoluta delle attrezzature basilari per la gestione clinica dei pazienti Covid (C-Pap, ventilatori)". Senza contare, poi, che "bisognerà ricollocare circa 60 pazienti emodializzati in altri centri dialisi distanti almeno 60-70 km ammesso che abbiano i posti".Per Pallotta la "scelta più logica è l'ospedale San Paolo".