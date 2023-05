Record di preferenze per Onofrio Gallo

Uno dei più suffragati di questa tornata elettorale è Onofrio Gallo, candidato consigliere comunale di Forza Italia, a sostegno di Giovanni Moramarco. Ha ottenuto 955 preferenze. Questo il suo primo commento:Ringrazio 955 elettori che hanno creduto e credono in me. La mia scelta di appoggiare Gianni Moramarco è nata dopo una attenta riflessione personale e politica perché Altamura merita di ripartire anzi di volare. Ringrazio tutti ma sento di dover ringraziare per prima Isabella, mia attenta ed instancabile compagna che sa gioire e soffrire con me, ringrazio la mia famiglia tutta e soprattutto i miei AMICI che hanno dimostrato una forza incredibile, immancabili e sempre presenti in questo importantissimo impegno, a loro un ringraziamento speciale perché non è solo affetto che ci lega ma stima e fratellanza, un legame che nato da ragazzi si è radicato e fa parte di noi: tutti loro ci hanno creduto come e più di me. Gli attestati di stima che sto ricevendo mi rendono orgoglioso e ricambio l'affetto di tutti. Grazie