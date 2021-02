Progetti di vita indipendente: via al bando

Un sostegno per percorsi di studio, lavoro, integrazione piena nel contesto sociale e assistenza personale. Questo è quanto prevede l'avviso pubblico emanato dal Dipartimento di promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, in merito ai progetti Pro.V.I. e Pro.V.I. Dopo di Noi: Progetti di vita indipendente dedicati alle persone con disabilità."Una finestra che si apre sul futuro delle persone con disabilità compresi quanti vivano da soli, senza alcuno supporto"- sottolineano da Palazzo di Città, informando tutte le persone interessate a partecipare al bando dei piani regionali, che le adesioni all'annualità 2021 possono essere inviate dal 10 al 30 marzo.Per poter partecipare all'avviso pubblico bisogna essere in possesso di un identità digitale Spid, intestata al richiedente, ad un familiare di riferimento oppure ad un delegato. Tra la documentazione richieste ci sono un'attestazione Isee in corso di validità, ed un certificato di disabilità. Inoltre, ciascun richiedente dovrà generare un nuovo codice famiglia: condizione richiesta anche a chi ne è già in possesso. Gli interessati, possono reperire tutte le informazioni utili sul portale del Comune di Altamura.