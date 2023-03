Approvato il piano per la "non autosufficienza"

La Regione Puglia ha approvato il piano triennale per la "non autosufficienza". E' finanziato con le risorse del fondo nazionale per la non autosufficienza, pari a complessivi 174.671.000 euro per un triennio. "La Regione Puglia, grazie al bilancio autonomo e ai fondi europei, ha dato vita ad iniziative innovative per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari a 360º", ha spiegato l'assessora al Welfare Rosa Barone.Tra le iniziative previste: il potenziamento dei progetti di vita indipendente, mediante un investimento annuo pari al doppio di quello precedente. L'obiettivo è il consolidamento di un modello di presa in carico alternativo a quello solo assistenziale, perché rivolto in primis a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità gravi al fine di promuovere percorsi di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, e allo stesso tempo favorire il permanere nel proprio contesto di vita.Si è per la prima volta posta l'attenzione al tema del turismo accessibile mediante l'approvazione del Progetto "C.Os.T.A.", che prevede la realizzazione di infrastrutture e l'organizzazione di servizi accessibili e la promozione di offerta turistica accessibile ed inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.Per sostenere l'attività scolastica dei minori con spettro autistico sono stati potenziati i gli sportelli nelle scuole polo pugliesi con avviamento di attività formative specifiche rivolte al personale delle scuole e dell'integrazione scolastica, sono stati finanziati i servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica comunale anche mediante attivazione di percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai ventuno anni.Si è dato vita a progetti di integrazione scolastica per alunni con disabilità visiva, con la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, nonché l'attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e dell'università.È stata promossa l'istituzione del Centro Regionale dell'Audiolibro, sottoponendolo alla vigilanza dell'Assessorato al Welfare: un servizio rivolto a coloro i quali, per patologia o per l'età avanzata, hanno gravi problemi di vista.È stata finanziata l'attivazione di capillari servizi di interpretariato nei luoghi chiave – nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture socio sanitarie, nei tribunali, sia in presenza sia mediante l'utilizzo di innovative piattaforme digitali con l'obiettivo di abbattere le barriere della comunicazione e garantire pienamente i diritti di cittadinanza delle persone sorde."Stiamo lavorando per offrire servizi sempre più adeguati ed efficienti – conclude Barone - superando le iniziative di sostegno basate sui meri trasferimenti monetari in favore dell'offerta diretta di servizi. Vogliamo valorizzare il ruolo del caregiver e aumentare le risorse e l'assistenza".