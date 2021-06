Aggressione a due assistenti sociali del Comune

Aggressione in pieno giorno e in un luogo pubblico ad Altamura ai danni di due assistenti sociali in servizio, la responsabile Milena Matera e Francesco Dimaggio. Gli aggressori, in due, li hanno seguiti per strada con l'auto dopo un intervento presso il loro domicilio, e minacciati sia verbalmente che spintonati brutalmente al muro e con le mani alla gola.Si tratta di una violenza che, a quanto pare, è avvenuta alla presenza di un minore. I motivi sono protetti dal segreto professionale ma, ci dicono, legati ad interessi molto forti da parte degli aggressori, utenza storica dei servizi sociali. Dopo l'aggressione, le vittime hanno trovato riparo presso una scuola dell'infanzia e poi, per paura di ripercussioni sui bambini presenti, si sono recati al vicino comando dei vigili urbani per sporgere denuncia e poi al Perinei per il referto medico.La dott.sa Matera, responsabile dei servizi sociali del territorio con diversi comuni coinvolti, si dice preoccupata per le ripercussioni future di tale gesto a seguito delle minacce ricevute, e lamenta una mancanza d'organico importante nel comparto sociale."È un gesto deplorevole e vergognoso", commenta Matera," siamo molto scossi io e il mio collega, soprattutto perché si è svolto in luogo pubblico e alla presenza di un minore. Un plauso alla sindaca Melodia per il supporto e la vicinanza, e per l'intervento puntuale delle forze dell'ordine. Fatti del genere colpiscono e devono interrogare l'intera comunità".Sull'accaduto sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.