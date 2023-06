Proclamazione di Petronella sindaco di Altamura

In programma oggi, alle ore 17.00, la proclamazione di Antonio Petronella (coalizione Altamura protagonista) nuovo sindaco di Altamura dopo la vittoria al ballottaggio contro Giovanni Moramarco.Assumendo la carica, il nuovo sindaco avrà i poteri di rappresentanza legale del Comune e le prerogative che spettano alla principale carica cittadina. Potrà nominare e presiedere la giunta comunale. Tra le prime iniziative già annunciate, Petronella chiederà un incontro alla Prefettura per segnalare il problema dei furti di auto e, negli ultimi giorni, anche di pneumatici.Per gli eletti in consiglio comunale, invece, i tempi sono più lunghi per la loro proclamazione. Fino a quando ciò non avverrà, i poteri dell'assise comunale saranno conservati dal commissario straordinario Maria Rita Iaculli.