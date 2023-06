Primi incontri istituzionali per il sindaco Petronella

Il sindaco Antonio Petronella ha tenuto i primi incontri istituzionali a Bari: in Prefettura sui temi della sicurezza; alla Città metropolitana sulle intese relative a edilizia scolastica e sport. Come avevamo anticipato, il tema della sicurezza è stato posto subito, soprattutto in relazione ai furti di auto . Il sindaco di Altamura, insieme al deputato Rossano Sasso, è stato ricevuto dal prefetto Antonia Bellomo.Il prefetto ha comunicato lo stanziamento di 250.000 euro grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Interno per un adeguato impianto di videosorveglianza della città, sia ai fini preventivi che di indagine e di controllo. Inoltre, nei prossimi mesi nell'ambito del nuovo contingente di forze dell'ordine previsto in provincia di Bari e annunciato due settimane fa dal Ministro Piantedosi, è previsto "l'invio di un consistente numero di carabinieri nella nostra città".Con la Prefettura di Bari si sta valutando anche un protocollo che coinvolga nelle attività preventive anche gli istituti di vigilanza privati, così come promesso in campagna elettorale insieme ad un maggiore impiego della nostra polizia locale, attualmente sotto organico. "A questo si deve necessariamente aggiungere - ha detto Petronella - un'opera di sensibilizzazione e controllo del territorio da parte di tutti i cittadini e che coinvolga le associazioni, le parrocchie di quartiere e i comitati".Sempre a Bari, Petronella è stato ricevuto dal sindaco metropolitano Antonio Decaro a cui ha chiesto adeguate "soluzioni operative" sia per i lavori del Pnrr allo stadio D'Angelo sia il reperimento di locali da utilizzare per realizzare altre quattro aule della scuola IV Novembre.