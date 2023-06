Furti di auto, incontro del sindaco Petronella in Prefettura

Il sindaco Antonio Petronella sarà ricevuto oggi a mezzogiorno dal prefetto Antonia Bellomo a Bari per fare il punto della situazione sul tema della sicurezza. Un argomento molto sensibile, tanto che è stato uno dei principali nella campagna elettorale perché dai cittadini parte l'esigenza di rafforzare il presidio sul territorio.In particolare, c'è attenzione al fenomeno dei furti di auto che ultimamente si è presentato anche con episodi di furti di pneumatici."Come sindaco e cittadino di Altamura non posso restare in silenzio di fronte a questa preoccupante realtà - ha dichiarato Petronella - Sono determinato ad agire e mettere in campo tutte le azioni necessarie per rendere Altamura una città più sicura e vivibile". Quindi, come aveva assicurato alla vigilia della proclamazione a sindaco, ha chiesto un tavolo tecnico per adottare "le misure opportune e necessarie per risolvere i problemi legati alla mancanza di sicurezza della città".