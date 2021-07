Presto arriverà la Ciclovia dell’Alta Murgia

E' compresa nel "Biciplan Metropolitano" la ciclovia che verrà realizzata nell'Alta Murgia.Il Piano Metropolitano della Mobilità Ciclistica, infatti, toccherà diversi comuni dell'area murgiana e tra questi anche la città di Gravina. Il consiglio metropolitano ha approvato le linee guida dello strumento di pianificazione strategica, che l'organo sovraccomunale ha realizzato di concerto con le civiche amministrazione in Terra di Bari.Insieme alla ciclovia dell'Alta Murgia, il consiglio metropolitano ha anche approvato le Ciclovia Adriatica e della Conca barese e la Ciclovia delle Lame: una rete ciclabile, urbana ed extraurbana, la cui realizzazione ha un costo stimato in circa 26 milioni di euro e che si estenderà per oltre 400 Km.In particolare, il progetto di mobilità sostenibile che riguarda l'Alta Murgia, che ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione dei regi tratturi, prevede la realizzazione di una ciclovia che avrà una estensione complessiva di 108,417 metri, di cui circa 20 Km sono inseriti già nel percorso Eurovelo 5, e nello specifico, nel tratto compreso tra Gravina e la Masseria Iesce in territorio altamurano, che collegherà in questo modo l'antica masseria in agro di Altamura con Castel del Monte, incrociandosi lungo il percorso con le ciclabili dei comuni di Gioia, Santeramo, Altamura, Gravina e Poggiorsini."Particolare attenzione- sottolineano dalla Città Metropolitana di Bari- è posta al collegamento con la Cava dei Dinosauri che a sua volta sarà collegata con Matera nell'ambito dell'accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia, il Parco dell'Alta Murgia, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni di Gravina in Puglia, Altamura e Matera".La nuova ciclovia si incrocerà con la pista ciclabile già esistente che collega il comune di Santeramo al Pulo di Altamura, ma anche con le altre ciclovie già esistenti presso il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nei pressi di Castel del Monte.