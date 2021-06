Pomeriggio di fuochi, vari interventi di spegnimento

Vari incendi sono divampati questo pomeriggio ad Altamura e nei territori limitrofi. Notevole lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse circostanze per spegnere le fiamme. Dai vari roghi si sono sprigionati intensi fumi scuri.Il più impegnativo (nella foto) ha colpito un bosco tra Altamura e Cassano, sulla strada che da Pescariello collega la strada statale 96 alla provinciale 18 per la Foresta Mercadante. Ancora da delimitare l'area percorsa dal fuoco per verificare l'estensione dell'area bruciata.Si sono registrati anche incendi di interfaccia (sono così denominati quelli vicini al centro abitato o alle infrastrutture civili e industriali). In questi casi si è trattato di incendi di sterpaglie o di terreni incolti e il fumo ha provocato disagi.Alcuni interventi sono ancora in corso.