Polivalente, finanziati i lavori per manutenzione e miglioramento energetico

Circa 19 milioni di euro sono stati assegnati alla Città metropolitana di Bari dal Ministero dell'istruzione, con decreto ministeriale n. 13 dell'8 gennaio scorso, per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico destinati a diversi istituti scolastici superiori. Tra questi c'è il Polivalente di Altamura.Per la precisione si tratta di 18.766.000 euro e si riferiscono ad una prima annualità per la quale la Città metropolitana ha candidato 18 progetti distribuiti nei Comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Altamura, Cassano Murge, Castellana Grotte, Rutigliano, Molfetta, Ruvo di Puglia, Corato e Bitonto.Al Polivalente di Altamura il finanziamento è di 1.040.000 euro. Nella struttura, risalente agli anni '80, c'è la sede del liceo scientifico e linguistico "Federico II di Svevia" e ci sono sedi distaccate dell'Ites "Genco" e dell'Istituto tecnico tecnologico "Nervi-Galilei".Con questo finanziamento pubblico, la Città metropolitana di Bari può liberare risorse per altri istituti scolastici del territorio barese. I tempi indicati dal Ministero per le procedure di progettazione e per le tempistiche di affidamento sono pari a 23 mesi al massimo.