Piano urbanistico generale: le proposte entro il 30 novembre

Il Comune di Altamura ha prorogato al 30 novembre prossimo la durata dell'avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare al procedimento di redazione del piano urbanistico generale (PUG), mediante la presentazione di suggerimenti, proposte e richieste da parte di soggetti pubblici e privati interessati. La proroga mira ad acquisire un numero maggiore di proposte, ampliando così la partecipazione di cittadini e addetti ai lavori.Con deliberazione n. 85 /2024 la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Nel provvedimento vengono stabiliti gli obiettivi strategici per il nuovo PUG, formulati per rispondere in maniera integrata alle sfide della sicurezza climatica, idraulica e geomorfologica, accogliendo simultaneamente le esigenze abitative ed imprenditoriali di sviluppo del territorio, promuovendo strategie efficaci per il contenimento del consumo di suolo e della riduzione della dispersione insediativa.Con l'avviso pubblico si è aperta una fase di partecipazione/consultazione collettiva, al fine di definire un quadro esaustivo e aggiornato delle aspettative e delle sopravvenute esigenze da parte della cittadinanza e al fine di recepire suggerimenti, proposte e istanze coerenti con il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale nonché con gli atti di indirizzo e di programmazione comunali vigenti.I contributi possono essere presentati entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2024 al protocollo generale del Comune di Altamura utilizzando l'apposito modello scaricabile dal portale istituzionale. Il Comune ha pubblicato anche i documenti e gli elaborati tecnici su cui presentare le proposte.