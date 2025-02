Cinghiali: approvato piano regionale straordinario

La giunta regionale della Puglia ha approvato il Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia della specie cinghiale selvatico. Sul documento c'è il parere favorevole dell'Ispra (Istituto superiore di protezione dell'ambiente).Il piano straordinario è un documento programmatico per la gestione di una specie che arreca danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e alle attività e produzioni zoo-agroforestali. Gli obiettivi strategici del Piano riguardano la riduzione degli impatti causati dai cinghiali sulle produzioni agricole, sugli allevamenti, sulle attività antropiche e sui manufatti, dei rischi di sinistri stradali in cui è coinvolta la specie, degli impatti causati dai cinghiali sulle specie e sugli habitat naturali e della riduzione dei rischi di interazione tra esemplari selvatici e domestici.L'eccesso di animali della specie "Sus scrofa" determina problemi in tutti i territori dove la presenza del cinghiale è segnalata. Anche il territorio murgiano registra un'emergenza che viene costantemente sollevata dagli agricoltori, stanchi dei danni provocati nei loro orti e terreni. Da ricordare anche gli attraversamenti stradali che hanno portato anche a incidenti.