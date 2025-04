Piano urbanistico generale: oggi i tavoli tematici

T01 - Qualità del paesaggio: consumo del suolo, energia, cambiamenti climatici, paesaggio e natura, servizi ecosistemici

T02 - Qualità della vita: abitare, benessere, sport, educazione, consumi

T03 - La città che produce: prodotti locali, commercio, manifattura, edilizia, logistica, import / export, e-commerce

T04 - Agricoltura e ambiente: parco dell'alta murgia, abitare la campagna, rete natura 2000, produrre in campagna

T05 - Cultura e creatività: centro storico, unicità culturali, geologiche e paleontologiche, valorizzazione e conservazione, turismo e ricettività

Oggi, dalle 17:00 alle 20:00, nell'ex Monastero di Santa Croce, in via Santa Croce, si darà inizio al percorso di partecipazione per la formazione del PUG - Piano urbanistico generale.I temi dei tavoli sono i seguenti:Dopo la presentazione pubblica - avvenuta nel CineTeatro Mangiatordi lo scorso 13 febbraio - è possibile partecipare ai tavoli tematici che saranno condotti dai professionisti che redigeranno gli atti di pianificazione. L'invito è esteso a professionisti, agli ordini, alle associazioni, a tutti i cittadini interessati. Per ragioni organizzative, bisogna registrarsi (dal portale del Comune).