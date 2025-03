Tavoli tematici per il Piano urbanistico generale

Giovedì 10 aprile, dalle 17:00 alle 20:00, presso l'ex Monastero di Santa Croce, in via Santa Croce, si darà inizio al percorso di partecipazione per la formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale.Dopo la presentazione pubblica, avvenuta presso il CineTeatro Mangiatordi, lo scorso 13 febbraio, è possibile partecipare ai tavoli tematici che riguarderanno questi temi: qualità del paesaggio; qualità della vita; la città che produce; agricoltura e ambiente; cultura e creatività. L'invito è esteso a professionisti, alle associazioni e a tutti i cittadini interessati.Per la partecipazione ai tavoli tematici è necessario registrarsi on line, sul portale del Comune.