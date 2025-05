Cinghiali: emergenza senza fine

Circa un centinaio di cinghiali, tra esemplari adulti e decine di piccoli ungulati, hanno preso d'assedio un agriturismo ad Altamura, a ridosso del Parco dell'Alta Murgia, a caccia di cibo e acqua, branchi che si spostano da un territorio all'altro e divorano i raccolti, danneggiando anche gli impianti nelle campagne. La denuncia arriva da Coldiretti Puglia, in relazione alle immagini shock di un branco di circa 100 cinghiali che hanno letteralmente posto sotto assedio un agriturismo ad Altamura, circondato da campi di grano e ortaggi, per cui è stato chiesto l'intervento immediato dell'ATC.Va data piena e immediata attuazione al Piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia, a partire dalla specie cinghiale ('Sus scrofa'), approvato dalla Giunta regionale della Puglia, fortemente voluto da Coldiretti che ha fatto pressing anche con la manifestazione di migliaia di agricoltori sotto il palazzo della Regione.