Un piano straordinario contro l'emergenza cinghiali

La giunta regionale della Puglia ha approvato il Piano Straordinario Regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica in Puglia, in particolare, della specie cinghiale (Sus scrofa). Si tratta di uno strumento di pianificazione, necessario al fine di gestire la specie cinghiale che, moltiplicandosi eccessivamente sul territorio pugliese, arreca danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agroforestali, anche in considerazione della potenziale diffusione della "peste suina africana".Un problema molto complesso per gli impatti sulle attività umane, sulla viabilità e sugli ecosistemi naturali. Situazione aggravata dalla "peste suina africana", malattia che si trasmette tra i suini e che non si trasmette agli uomini ma può diventare ugualmente un problema per la filiera suinicola. La Regione Puglia attualmente è regione "indenne", vale a dire che non ci sono focolai dell'infezione animale. Ma la guardia deve restare alta.