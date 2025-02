Piano urbanistico generale, assemblea cittadina organizzata dal Comune

disciplini i contesti urbani consolidati, incentivando azioni di riqualificazione e completamento urbano;

promuova i processi di rigenerazione urbana, con particolare riferimento "all'agopuntura verde" che consentirà la creazione di tanti piccoli giardini urbani (pocket gardens, rain gardens, recupero delle aree interstiziali, valorizzazione delle aree scolastiche, ecc.) nel centro urbano caratterizzato da forte densità insediativa e congestionata, mediante la demolizione di suoli edificati o parzialmente edificati e la previsione di forme di compensazione edificatoria premiale, favorendo la ri-connessione della città costruita e la ri-costruzione del paesaggio urbano con la natura;

individui aree destinate ad attrezzature di interesse generale per la creazione di centralità urbane dove possano essere allocate attività di aggregazione e intrattenimento, come concerti, manifestazioni e meeting;

disciplini meccanismi perequativi e misure compensative e premiali per l'attuazione degli interventi del piano, nonché preveda forme di delocalizzazione di volumetrie esistenti e diritti edificatori con componenti premiali, in applicazione della L.R. Puglia 36/2023 (Legge sul Piano Casa).

L'Amministrazione comunale ha organizzato un convegno sul PUG - Piano urbanistico generale, in programma giovedì 13 febbraio 2024, alle ore 18.00, al cineteatro Mangiatordi, in via Catalano 25. Nel convegno saranno illustrati l'atto di indirizzo sul PUG e il processo partecipativo che sarà attuato con tavoli tematici. Inoltre verrà fornita una sintesi delle manifestazioni di interesse presentate all'avviso pubblico che si è chiuso da poco.Dopo il saluto del sindaco Vitantonio Petronella, interverranno il dirigente del 3° settore (Sviluppo e governo del territorio), Giovanni Buonamassa, e i professionisti incaricati. La documentazione e gli atti fin qui redatti sono disponibili sul portale istituzionale del Comune.I progettisti incaricati della redazione del PUG avranno il compito di sviluppare un documento comprensivo che parta da un preliminare studio sullo stato di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) e che si articoli in due componenti principali: una strutturale che in coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia integri misure per la sicurezza idraulica e la stabilità geomorfologica con la definizione di reti ecologiche e di infrastrutture verdi per la mitigazione degli effetti climatici e una programmatica che:Il processo di redazione del PUG sarà caratterizzato da un ampio programma partecipativo, finalizzato a garantire il coinvolgimento attivo della cittadinanza, dei professionisti del settore e delle istituzioni competenti. Questo approccio inclusivo sarà essenziale per assicurare che il nuovo Piano Urbano Generale rispecchi le esigenze e le aspirazioni dell'intera comunità. La cooperazione tra istituzioni vedrà la partecipazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Soprintendenza e del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura, oltre alla Regione Puglia e alla Città Metropolitana. Queste collaborazioni garantiranno che il PUG sia allineato con le politiche regionali e nazionali, oltre a beneficiare delle migliori pratiche e conoscenze tecniche disponibili.