Nuovo piano urbanistico, presentati i primi progetti

Si è svolta ieri, nel cinema Mangiatordi, una nuova tappa del percorso pubblico per la redazione del Pug - Piano urbanistico generale, con grande partecipazione di cittadini che hanno gremito la sala. I progettisti del team di progettazione e pianificazione hanno presentato le loro prime elaborazioni del Pug, dando seguito agli indirizzi dell'Amministrazione comunale con cui si chiede una città più verde, rigenerata in varie parti urbane, con più servizi per la collettività e senza consumo di suolo.I professionisti hanno spiegato in modo netto che il vecchio Prg, risalente agli anni '80 e adeguato negli anni '90, è rimasto in grande parte non attuato e a ciò si devono la carenza di verde, la mancanza di servizi e gli squilibri urbani: sono fatti risalenti ai decenni scorsi, come è stato chiaramente illustrato, che hanno provocato i bassi indici di servizi e verde a disposizione di ogni singolo cittadino.Presentate le prime soluzioni tecniche, ancora in fase di sviluppo. L'incontro cittadino è servito ancora una volta a coinvolgere la cittadinanza. Sono previsti ulteriori momenti pubblici e proseguono anche i tavoli tematici, come quello che si è svolto con categorie professionali, ordini e associazioni di categoria l'altro ieri nel Palazzo di Città. Il confronto non riguarderà solo le categorie, infatti si allargherà anche alle altre componenti cittadine, tra cui le scuole, i giovani, ecc.