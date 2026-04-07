Raggiunta intesa sul prezzo del latte

Si è conclusa con il raggiungimento di un'intesa sul prezzo del latte a 0,51 centesimi al litro la riunione odierna tra l'assessorato regionale all'Agricoltura e le associazioni di categoria regionali dei produttori, a margine dell'incontro convocato per affrontare il tema del prezzo del latte proposto dai trasformatori e definire una posizione condivisa in grado di tutelare l'intero comparto pugliese.L'accordo rappresenta l'esito di una trattativa intensa e complessa, condotta nelle ultime settimane grazie al lavoro di mediazione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, in sinergia con Confindustria Puglia Bari-BAT, che ha accompagnato la Regione nel confronto con i trasformatori, e alla disponibilità al dialogo da parte di tutte le componenti della filiera. Le associazioni dei produttori hanno confermato l'adesione all'intesa sul prezzo di 0,51 centesimi, riconoscendo l'impegno profuso per arrivare a una soluzione condivisa in grado di salvaguardare l'unità di un settore strategico per l'economia regionale, pur nella consapevolezza delle difficoltà che il comparto sta attraversando."Desidero ringraziare tutti i trasformatori e tutti i produttori – ha dichiarato a margine l'assessore regionale all'Agricoltura e allo sviluppo rurale, Francesco Paolicelli – per il senso di responsabilità dimostrato nell'accogliere un risultato che nasce da una trattativa serrata e complessa, ma che ha portato a un prezzo importante di 0,51 centesimi al litro. È un risultato significativo soprattutto se confrontato con quanto raggiunto nel Nord Italia, dove l'intesa si è fermata a 0,47 centesimi: questo dimostra lo sforzo enorme compiuto da tutta la filiera pugliese. Un ringraziamento particolare va ai trasformatori che hanno scelto con chiarezza di utilizzare latte pugliese, in particolare alle grandi realtà d'impresa del Sud Est barese che ogni giorno investono sulla materia prima del nostro territorio e contribuiscono concretamente a sostenere la filiera. Così come desidero ringraziare Confindustria Puglia Bari-BAT per il lavoro di confronto e mediazione portato avanti insieme alla Regione in queste settimane di trattativa. Grazie ai piccoli trasformatori rappresentati da Confartigianato e CNA per il supporto importante portato al tavolo regionale".Confagricoltura Bari-BAT ha espresso apprezzamento per l'impegno di Paolicelli ma ha precisato: "il prezzo individuato, pur segnando un avanzamento rispetto alle proposte iniziali, non è ancora pienamente sufficiente a coprire l'aumento dei costi di produzione che continuano a gravare sugli allevatori".