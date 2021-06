Piano metropolitano: la parola ai cittadini sulla mobilità sostenibile

La parola ai cittadini. Conclusa la prima fase di concertazione con i Comuni, per definire le linee programmatiche e gli obiettivi strategici che concernono il Pums (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), della città Metropolitana di Bari, adesso il pallino passa nelle mani delle comunità delle città di Terra di Bari che potranno dire la loro sul redigendo piano. Un documento importante dal punto di vista strategico, che ha l'obiettivo- spiegano dalla città metropolitana di Bari- "di orientare le politiche di mobilità metropolitane per i prossimi 10 anni e accedere ai finanziamenti nazionali così come previsto dal Decreto del 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".Superata lo step di ricognizione delle progettualità e dello scenario di riferimento, adesso la città metropolitana si rivolge ai suoi cittadini, dando loro la possibilità di lanciare idee, proposte e suggerimenti, da inviare compilando online "Il questionario ai cittadini" predisposto dall'ente sovraccomunale, che si trova sul portale https://www.pumscmbari.it/questionario-cittadini. Una batteria di domande che riguardano le abitudini dei cittadini e i loro spostamenti: casa-lavoro, casa-scuola e svago. Una fase che verrà seguita da una serie di incontri di confronto sugli obiettivi di sviluppo del Pums che includono anche la collaborazione con gli atenei del territorio (Università, Politecnico di Bari e LUM), le scuole superiori di II grado, oltre che le aziende di trasporto pubblico locale.L'iter burocratico per la realizzazione del Piano è articolato in tre distinti momenti che prevedono l'elaborazione del quadro conoscitivo; la definizione degli obiettivi generali e specifici ed, infine, la costruzione partecipativa degli scenari di piano.Tutti i residenti dei 41 comuni della Città Metropolitana di Bari che intendono rispondere alla call di partecipazione aperta, lanciata dall'ente con il questionario online utile per redigere il Pums metropolitano, potranno effettuare la compilazione entro e non oltre il 20 giugno.