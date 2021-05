Pesanti danni per un capannone a Jesce a causa di un incendio

Sono pesantissimi i danni provocati da un incendio in un opificio per la lavorazione del poliuretano espanso, ubicato nella zona industriale di Jesce, in territorio di Matera. Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Altamura, Matera e Ferrandina.L'incendio è divampato nella notte ed è durato diverse ore, con fumo nero visibile a lunga distanza. Ci sono ingenti danni strutturali. Inoltre sono stati avvolti dalle fiamme sia le materie prime sia i macchinari.Una tettoia metallica esterna è stata distrutta.Si indaga sulle cause dell'incendio. Al momento non è ancora possibile accedere per effettuare una prima perizia tecnica.Seguiranno accertamenti