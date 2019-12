Per il periodo delle feste è vietato accendere i botti

Con ordinanza della sindaca Rosa Melodia pure quest'anno è stato disposto il divieto di accendere i botti, per il periodo delle feste sino al 6 gennaio, per ragioni di pubblica incolumità. E' vietata l'accensione sul territorio comunale di botti, petardi e artifici pirotecnici.Si tratta soprattutto di un segnale, di un invito alla cittadinanza ad essere rispettosa, anche a tutela delle persone anziane e degli animali.Per l'inosservanza sono previste le consuete sanzioni, dal minimo di 25 euro al massimo di 500.Un provvedimento ormai diventato una consuetudine, sia ad Altamura sia in numerosi altri Comuni, per prevenire incidenti e per garantire la quiete pubblica. L'anno scorso l'ordinanza non è stata rispettata ma fortunatamente non ci sono stati incidenti.