Passato il Natale, si torna in consiglio comunale

Quattro i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per venerdì 27 dicembre, alle ore 9.00 invece del solito orario pomeridiano. Si tratta di mettere mano al bilancio per il riconoscimento di lavori di somma urgenza e per le società partecipate.Nello specifico i consiglieri comunali discutono del riconoscimento della legittimità dei lavori di somma urgenza effettuati durante il nubifragio del 12 novembre per la messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti in varie zone dell'abitato e per la sistemazione della strada comunale esterna "San Tommaso" dove la forza dell'acqua aveva letteralmente fatto saltare l'asfalto.Un altro punto all'ordine del giorno è il ripiano del debito della società partecipata Murgia Sviluppo, per le annualità 2017 e 2018. In pratica un debito fuori bilancio da approvare.Infine, come ogni anno, bisogna approvare la revisione periodica delle partecipazioni nel 2019 e la relazione sull'attuazione del piano relativo al 2018.