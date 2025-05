Parco Alta Murgia prepara campagna antincendio

Il Parco nazionale dell'Alta Murgia prepara la campagna antincendio boschivo. Anche quest'anno ci sarà la collaborazione con aziende agricole e zootecniche, per la fornitura di acqua, e con le associazioni per creare una rete di avvistamento in modo da far agire tempestivamente il "pronto intervento".Dopo gli incontri di pianificazione, l'ente ha pubblicato due avvisi. Uno è rivolto alle associazioni di volontariato nelle attività di prevenzione incendi, con l'obiettivo di intensificare il monitoraggio del territorio durante il periodo a rischio roghi estivi. Le associazioni che aderiranno saranno chiamate a garantire il pattugliamento del Parco e l'eventuale accompagnamento delle squadre di spegnimento in caso di incendi, a supporto di Vigili del Fuoco e operatori Arif Puglia. La convenzione prevede il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività. Le domande di adesione devono essere inviate entro le ore 12:00 del 6 giugno.L'altro avviso riguarda il coinvolgimento degli operatori agro-zootecnici nell'attività di prevenzione incendi. Gli operatori aderenti all'avviso saranno chiamati a fornire risorse idriche a supporto dei piccoli mezzi di antincendio boschivo, garantendo l'attività di avvistamento e l'immediata segnalazione di eventuali incendi. È un'importante attività che farà da supporto a Vigili del Fuoco e operatori Arif Puglia, coordinati dalla Soup (sala operativa) regionale. Un ulteriore supporto alle attività di prevenzione incendi sarà fornito dai militari dell'Esercito. L'istanza di adesione deve essere inviata entro le ore 12:00 del 31 maggio.