Pane di Altamura, avviato iter per riconoscimento Unesco

"Dopo l'ambito riconoscimento della denominazione DOP ottenuta nel 2003, è giunto il momento di ottenere un nuovo importante riconoscimento per il pane di Altamura, quello dell' Unesco. L' Unesco annovera nel patrimonio immateriale le tradizioni che esprimono il genius loci di un determinato luogo, e tutte le attività che ne favoriscono l'affermazione e la trasmissione". Lo rende noto il deputato della Lega Rossano Sasso."Hanno ottenuto tale riconoscimento - aggiunge - la cucina messicana, keskek turco, cucina francese, washoku giapponese e la birra belga. L' Italia in tal senso, incredibilmente, non è ancora tutelata dall'Unesco. Per questo motivo ho depositato una risoluzione alla Camera dei Deputati, alla quale seguirà un provvedimento analogo in Regione Puglia grazie al Consigliere Regionale Davide Bellomo, che impegna il Governo ad includere il "Pane di Altamura", famoso in tutta Italia e celebrato anche in America, nell' Inventario del Patrimonio Culturale immateriale dell'Unesco, al fine di vedere adeguatamente riconosciuta e tutelata una tradizione millenaria, vanto della Murgia, emblema della cultura contadina e agroalimentare del Paese, per difendere, promuovere e sviluppare un settore fondamentale per l'economia del territorio".L'iniziativa sarà presentata domani in una conferenza stampa presso il Forno "Di Gesù".