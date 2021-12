Pagine di storia: Altamura monarchica

Riaffiora da archivi gelosamente custoditi il racconto fotografico di una visita speciale: l'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia, quando era principe e ai vertici delle forze armate, venne accolto nella città di Altamura. Era il 4 aprile 1932.La scoperta di queste foto si deve a Pietro Amendolara che le ha ricavate da lastre originali in possesso della famiglia Simone. Le foto mostrano la folla in piazza Zanardelli, vestita a festa, davanti al liceo Cagnazzi dove il principe fu ricevuto dal comitato di accoglienza e la sua visita all'interno.Una pagina in realtà quasi sconosciuta. Si ricordano ad Altamura altre visite di reali, principalmente quella del re di Napoli Giuseppe Bonaparte (fratello di Napoleone), l'8 aprile del 1807. L'evento viene ricordato da un monumento commemorativo, l'Epitaffio di Altamura che dà il nome anche al Largo Epitaffio, di fronte alla stazione delle Ferrovie Appulo Lucane. Oppure quella del re Vittorio Emanuele III del 12 maggio 1926.Per la prima volta queste foto approdano sul web; alcune di esse non sono mai nemmeno state pubblicate in testi o volumi. Altre, invece, tra cui quella del principe affacciato dal balcone del liceo, sono state pubblicata sul volume "Quando eravamo in camicia nera - Altamura in età fascista", catalogo della mostra fotografica e documentaria del 2007, a cura di Giuseppe Pupillo (coordinatore), Vita Palmiotta, Francesca Indrio, Lucia Perrone, Pasquale Sardone. Un volume di grande interesse storico, con materiale di archivio dell'Abmc, che riporta anche di una seconda visita di Umberto II ad Altamura nel 1940 e delle altre visite reali.Doverosamente si ringrazia per la gentile concessione delle lastre originali: Simone SNC - Capurso (BA)Postproduzione digitale a cura di Pietro AmendolaraLe immagini sono coperte da diritto d'autore. Vietata la riproduzione anche parziale.