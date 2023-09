La certificazione della parità di genere, un nuovo strumento per le imprese

Alla Fiera del Levante è stato presentato "UN'Impresa alla Pari", il bando dedicato alla certificazione della parità di genere nelle imprese pugliesi, che vede nella Regione Puglia il soggetto promotore e in Unioncamere Puglia il soggetto gestore, con il coordinamento della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di genere della Regione Puglia.Il bando mette a disposizione dell'intero sistema produttivo pugliese 400mila euro a valere sul bilancio autonomo regionale per acquisire la Certificazione di Parità (UNI/PdR 125:2022).Il "Sistema di certificazione della parità di genere" è un intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri: ha l'obiettivo di accompagnare ed incentivare le imprese ad adottare politiche aziendali adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Le imprese in possesso della certificazione di genere acquisiscono dei punteggi e delle agevolazioni all'interno dei bandi degli appalti pubblici.L'introduzione di questo nuovo Sistema di certificazione nel nostro Paese è agevolata con contributi a valere sui finanziamenti Next Generation EU del PNRR previsti per le piccole e medie imprese e microimprese. Contributi destinati sia ai servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento alla certificazione, sia alla copertura dei costi della certificazione.Il bando sarà aperto fino al 4 marzo 2024 e finanzia a sportello, con un meccanismo a rimborso, le imprese pugliesi che vogliano ottenere la Certificazione di Parità (UNI/PdR 125:2022). Si prevede un voucher a copertura delle spese aziendali fino all'80% del rendicontato, sia per i costi della certificazione sia per i costi di consulenza preliminare.