Ospedale Murgia, nuova apparecchiatura radiologica in area pre-Covid

Con l'impiego dei cospicui fondi donati dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, l'area pre-Covid dell'Ospedale della Murgia di Altamura è stata dotata di una modernissima apparecchiatura radiologica portatile. Il dispositivo è utile per eseguire esami radiologici al letto del paziente e, aggiunto al resto della dotazione, consentirà di offrire un valido e pronto supporto diagnostico a pazienti con insufficienza respiratoria e in particolar modo a pazienti sospetti Covid.Il dipartimento di diagnostica per immagini del "Perinei", nelle persone del direttore Nunzio Casiello e di tutti gli operatori sanitari, esprime "gratitudine e riconoscenza nei confronti del consiglio di amministrazione della BPPB per la sensibilità dimostrata, in questo grave e triste periodo, attraverso il nobile gesto della donazione di un sistema mobile Rx di ultima generazione (Xfm Italray)".Un ulteriore incoraggiamento al costante impegno professionale della struttura per assicurare ai pazienti "il massimo dell'assistenza".