Ospedale della Murgia, lavori straordinari nel blocco operatorio

Lavori straordinari di ripavimentazione e sanificazione nel blocco operatorio dell'ospedale della Murgia. L'Area Tecnica della ASL di Bari ha previsto di eseguire queste operazioni di manutenzione dal prossimo 28 luglio al 15 agosto, cercando in ogni caso di limitare al minimo i disagi per l'attività.L'intervento, in particolare, consisterà nel rifacimento della pavimentazione dei corridoi di accesso alle cinque sale operatorie e nella sanificazione e pulizia dei canali dell'impianto di aria condizionata. Per il tempo strettamente indispensabile a portare a termine il restyling, sarà quindi necessario sospendere i ricoveri nelle unità operative di Chirurgia Generale, Ortopedia, Urologia e Otorinolaringoiatria dalle ore 8 di domenica 26 luglio.La direzione medica dell'ospedale, d'intesa con la Direzione Sanitaria aziendale e l'Area Tecnica, ha previsto una modalità di esecuzione dei lavori "a compartimenti", mantenendo sempre attiva una sala operatoria, così da fronteggiare tempestivamente le urgenze che si dovessero presentare. Inoltre, per le specifiche urgenze ginecologiche, il blocco parto è stato attrezzato con strumentazioni idonee all'esecuzione di interventi chirurgici. Due soluzioni studiate per garantire la massima sicurezza ai pazienti, un'organizzazione e una logistica tali da supplire senza problemi alla temporanea indisponibilità del blocco operatorio.Dal punto di vista delle risorse umane, infine, la ASL Bari provvederà con l'assegnazione di due nuovi chirurghi, uno di ruolo e l'altro a tempo determinato, il cui impiego consentirà da un lato di rispondere alle esigenze dell'utenza e dall'altro di assicurare la presenza di un team completo e professionalmente preparato per ogni evenienza.