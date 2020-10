Ospedale della Murgia, Festa nuovo primario di chirurgia

Con delibera del direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, è stato conferito incarico di direttore (primario) dell'unità operativa complessiva di chirurgia generale dell'ospedale della Murgia Fabio Perinei al dottor Giovanni Festa.Il posto era vacante. L'incarico è per nove mesi, in attesa di svolgere il concorso, non ancora pubblicato.Per altri reparti, privi di direttori a tempo indeterminato, sono stati confermati gli incarichi agli attuali primari, sempre con incarico a tempo (rinnovato volta per volta). In alcuni casi, come cardiologia e urologia, la procedura concorsuale è stata avviata ma non è ancora arrivata a esito.(nella foto Festa è il primo da destra)