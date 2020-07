Ospedale della Murgia, assunti quattro cardiologi

Un passo decisivo è stato compiuto per l'attivazione dell'emodinamica (cardiologia interventistica) e dell'Utic (unità di terapia intensiva coronarica) presso l'unità operativa di cardiologia dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" tra Altamura e Gravina. Con una deliberazione firmata dal direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, sono stati assunti 4 cardiologi, con incarico triennale. Nei giorni precedenti erano stati assunti 12 nuovi infermieri, sempre per la cardiologia.La dotazione del personale è uno dei requisiti fondamentali per l'attivazione dei nuovi servizi. Quanto alle attrezzature, invece, è già tutto disponibile e lo stesso vale per i requisiti strutturali, già riconosciuti.Da tempo si attende l'attivazione dei nuovi servizi. Inevitabilmente si è trattato di consumare vari passaggi amministrativi, con un rallentamento dovuto all'emergenza Covid-19. Gli assunti sono medici cardiologi, inseriti in una graduatoria della Asl dello scorso anno.Quali sono i prossimi passi? Li spiega il consigliere regionale Enzo Colonna. "Con l'assunzione dei 4 cardiologi, a cui bisogna aggiungere l'assunzione, già disposta nei giorni scorsi, di 12 infermieri e i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal Dipartimento di Prevenzione - dice - si stanno determinando in questo modo tutte le condizioni necessarie per poter ottenere l'accreditamento e per poter attivare i posti in Utic e avviare le attività dell'Emodinamica che, a questo punto, è imminente, e consentirà di dotare l'Ospedale "Perinei" di questa importantissima realtà. L'obiettivo è quello di chiudere entro poche settimane il procedimento amministrativo in modo da conseguire questo storico obiettivo per tutta l'area della Murgia barese".----> Delibera Asl