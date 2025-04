Operazione antidroga ad Altamura, 7 arresti

Sette persone sono state arrestate in un'operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Altamura, coadiuvata dal Nucleo Cinofili di Modugno e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 7 indagati (5 in carcere e 2 ai domiciliari), emessa dal Gip presso il Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza per spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti di cocaina e marijuana. Cinque arrestati sono albanesi e due italiani.Secondo l'impostazione accusatoria accolta dal Gip le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari e condotte nel periodo da febbraio 2023 a settembre 2023 dalla Sezione Operativa della Compagnia di Altamura, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, perquisizioni e sequestri, hanno consentito dialle attività illecite poste in essere dai soggetti nella vendita della droga commissionata anche da consumatori provenienti da comuni limitrofi.L'indagine trae origine da una denuncia di scomparsa presentata dai genitori di un giovane tossicodipendente in preda a crisi d'astinenza nonché dalle dichiarazioni rese dal ragazzo successivamente al suo rintraccio, avvenuto presso l'abitazione di un suo amico, anch'esso assuntore. Le attività investigative poste in essere a seguito dell'evento sono state accompagnate da ulteriori approfondimenti, avallati dalla Procura della Repubblica, con l'ausilio di attività tecniche di intercettazione e con l'istallazione di telecamere nei pressi delle aree di spaccio.seguono altre notizie