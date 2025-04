Spacciatori in servizio h24, la droga consegnata anche a domicilio

"Pizze" e "birre" erano i nomi in codice per indicare le sostanze stupefacenti che venivano consegnato a domicilio. Questo è uno dei dettagli emersi dalle indagini sull'operazione antidroga che oggi ha portato a sette arresti ad Altamura, cinque albanesi e due italiani, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. L'operazione, coordinata dalla Procura di Bari, è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Altamura, guidata dal maggiore Leonardo Bochicchio.Gli arrestati sono mediamente giovani, di età compresa fra i 20 e i 30 anni. Agivano in concorso tra loro ma non è stato individuato un vincolo associativo.La droga veniva consegnata nei luoghi concordati o anche a domicilio. Venivano utilizzati appellativi come "birra – birretta - birrona" o "mano – pizze - chiara" per identificare rispettivamente il tipo di droga ed il quantitativo di sostanza richiesto. Singolare è il commento degli indagati che esaltano il buon andamento degli affari di spaccio con la tecnica della "consegna a domicilio", come veri e propri "rider"attivi di giorno e di notte:In una intercettazione telefonica, ascoltata dai carabinieri, un indagato dice: "Noi andiamo forte perché siamo presenti 24 ore su 24. Se tu invece tutta la mattina lo spegni (con riferimento al telefono) le persone le perdiamo tutte quante".Il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri a carico degli indagati è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Durante le indagini ci sono stati altri arresti. Infatti agli indagati sono contestati ben 124 episodi di spaccio e già nove persone - tra cui alcuni degli indagati - sono state arrestate in flagranza di reato mentre un'altra è stata denunciata. Venti consumatori di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura per l'uso personale. Sequestrata una coltivazione con 510 piante di marijuana per complessivi kg. 48. Durante le investigazioni sono stati sequestrati anche alcuni etti di cocaina e hashish.Si ricorda che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, all'esecuzione delle misura cautelari, seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa dell'indagato.