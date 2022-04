Oggi ufficio anagrafe chiuso per lavori

Oggi, lunedì 11 aprile, gli sportelli dell'ufficio anagrafe in via Madonna della Croce 189 sono chiusi al pubblico, per lavori di pitturazione. Lo rende noto il Comune. Non sarà possibile accedere per i cambi di residenza e i certificati anagrafici (stato di famiglia, certificati di residenza, contestuali ecc.)."Tali servizi - informa il Comune - continueranno comunque ad essere erogati in modalità telematica, attraverso Altamura Digitale, il portale ministeriale ANPR e mediante la casella di pec anagrafe@pec.comune.altamura.ba.it. I certificati si potranno anche ottenere: 1) utilizzando i totem installati presso il Palazzo di Città in Piazza Municipio e la sede della Polizia Locale in via del Mandorlo, mediante accesso con Cie; 2) attraverso l'app per Ios e Android SmartAnpr, autenticandosi con Spid o Cie; 3) presso le edicole aderenti alla convenzione che il Comune ha recentemente siglato con il sindacato dei giornalai.Saranno regolarmente aperti gli uffici che erogano i seguenti servizi:- carte di identità;- matrimoni;- nascite;- decessi;- cittadinanze;- leva ed autentiche;- certificazioni di stato civile (estratti e certificati di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza);- elettorale.Tutti gli sportelli saranno regolarmente operativi da martedì 12 aprile.