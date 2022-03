Oggi l'ultimo saluto a Davide Loizzo

Si tengono oggi, alle ore 15.00, presso il santuario della Madonna del Buoncammino, i funerali di Davide Loizzo, il giovane medico altamurano morto il 12 marzo in un incidente stradale a Richmond in Virginia Sono state necessarie ben due settimane per il disbrigo di tutta la procedura amministrativa, al fine del rientro in patria della salma (ieri l'arrivo in aereo a Fiumicino e poi il trasferimento ad Altamura).Davide Loizzo oggi avrebbe compiuto 29 anni. Una coincidenza di date molto triste. Era in Virginia per uno stage di perfezionamento. Era al quarto anno di specializzazione in urologia al Policlinico di Bari, aveva già varie pubblicazioni scientifiche all'attivo e un avvenire brillante. Di lui tutti - pazienti, conoscenti, colleghi e docenti universitari - dicono un grande bene per le sue doti umane e professionali.Celebra il rito funebre don Vincenzo Lopano. Si prevede una larga partecipazione degli scout perché Davide Loizzo si è formato ed è cresciuto nel movimento scoutistico.