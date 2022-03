Altamura piange Davide Loizzo, giovane medico morto in incidente

Grande commozione ad Altamura per la scomparsa di Davide Loizzo, giovane medico di Altamura di 28 anni. Avrebbe compiuto 29 anni il 27 marzo. Una carriera brillante di urologo davanti a sé, stroncata in un incidente stradale a Richmond in Virginia, negli Stati Uniti, dove stava frequentando uno stage di perfezionamento. Si era laureato nel 2017 ed era avviato ad un percorso professionale importante. Era al quarto anno di specializzazione in urologia al Policlinico di Bari.La salma è ancora negli Usa. La fase del trasferimento a Roma è gestito dal Ministero degli affari esteri ma ci vorranno ancora dei giorni. La tragedia si è consumata sabato.Da quanto si è appreso da amici di famiglia, questa la dinamica. Era pomeriggio nella capitale della Virginia, quasi mezzanotte ad Altamura. Davide Loizzo era a bordo di un'auto, insieme ad altri tre colleghi (tra cui un italiano, rimasto ferito in modo serio ma non in pericolo di vita). Sedeva sul sedile posteriore, lato passeggero. il veicolo era ad un incrocio semaforizzato. Si è mosso per girare a sinistra ma è sopraggiunto un altro veicolo, così è avvenuto l'impatto. L'incidente è sotto indagine da parte delle autorità locali che si avvalgono delle immagini della videosorveglianza per stabilire quale dei due veicoli non avrebbe dovuto transitare in quel momento. Per il giovane medico altamurano non c'è stato nulla da fare.Numerose le manifestazioni di cordoglio giunte ai genitori, al fratello e alla sorella. Messaggi di lutto sono stati espressi dai suoi maestri della scuola di medicina come il prof. Tino Gesualdo, da tutti i pazienti (tra cui i trapiantati) che lui seguiva con professionalità ed empatia umana, dal liceo scientifico di Altamura, dal mondo scout di cui ha fatto parte.