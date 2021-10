Nuovi fondi per il bosco della "Povera vita"

Per prevenire incendi e per la tutela dei rimboschimenti

Un milione di euro è stato assegnato alla tutela e la salvaguardia naturalistica del "Bosco ovile del castello - Povera vita". La località, estesa circa 350 ettari, è ubicata in territorio di Gravina in Puglia ed è di proprietà del Comune di Altamura. In essa sono ricompresi rimboschimenti di conifere mediterranee e vasti pascoli.Il finanziamento rientra nei fondi destinati al Parco dell'Alta Murgia dal Ministero della transizione digitale (ex ministero dell'ambiente), e quindi assegnati ai Comuni in base ai progetti presentati, nell'ambito delle azioni previste per l'adattamento ai cambiamenti climatici.Gli ultimi interventi alla "Povera vita" risalgono a circa dieci anni fa. L'area è di importanza naturalistica e da preservare dai pericoli di incendi.