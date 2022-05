Nuovi casi Covid, prosegue la discesa

L'emergenza sanitaria per Covid-19 è cessata il 31 marzo. Prosegue, invece, il conteggio dei casi di positività da parte della Asl Bari che ha diffuso il bollettino settimanale relativo alla scorsa settimana (2-8 maggio).Stando ai dati, in provincia di Bari i casi sono scesi da 9.804 a 7.750. Ad Altamura, si è registrato un calo da 483 a 343. E' bene rilevare che si tratta di casi gestiti a casa, con lievi sintomi o nessun sintomo.Per quanto riguarda la vaccinazione, le somministrazioni ad Altamura hanno rallentato notevolmente: finora in tutto 150.055 somministrazioni, di cui 110 nell'ultima settimana. La percentuale di vaccinati sulla popolazione dai 12 anni in su è del 91 per cento; stessa percentuale per la seconda; 74 per cento, invece, è la percentuale sulla terza dose.Il 31 marzo ha cessato l'attività il centro vaccini presso il palazzetto dello sport in via Manzoni dove verranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria, già finanziati in precedenza, e non ancora effettuati perché era in corso l'attività vaccinale.All'ospedale della Murgia è ancora aperta l'area Covid con i posti letto in area medica.