Nuovi casi Covid, prosegue il calo

Prosegue la tendenza alla riduzione dei nuovi casi Covid. L'ultimo bollettino settimanale della Asl segnala un calo dei nuovi casi di Sars Cov-2 in provincia di Bari. Secondo il report settimanale della Asl, nel periodo 15-21 agosto in tutta l'area metropolitana i nuovi contagi sono stati 2.154 rispetto ai 3.379 della precedente settimana con un tasso di 175 casi ogni 100mila abitanti. Negli stessi giorni ad Altamura i nuovi casi sono stati 95 contro i 153 della settimana precedente, per un tasso inferiore alla media provinciale (136,7).Per chi volesse vaccinarsi, ad Altamura le somministrazioni si effettuano presso la sede del servizio igiene e sanità pubblica in piazza De Napoli, dal lunedì al venerdì (orario 11.30-13.30). Richiesta la prenotazione tramite Cup o tramite il portale regionale Lapugliativaccina.it per evitare code e assembramenti.