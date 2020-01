Nel "Viti Maino" una nuova aula studio

Una nuova aula studio sarà realizzata dal Comune nel complesso "Simone Viti Maino". Approvato il progetto di 70.000 euro per dare alla città un ulteriore spazio rispetto alla scarsa dotazione di luoghi pubblici con questa funzione.Pur avendo una popolazione residente di quasi 71mila persone, ad Altamura ci sono solo l'Abmc (Archivio biblioteca museo civico) e l'Agorateca (presso la scuola "Tommaso Fiore") con sale per lo studio e per la lettura.Per questo la realizzazione di un'aula studio in via Ottavio Serena, ad angolo con viale Martiri, è stata posta tra i cinque obiettivi del "bilancio partecipativo" dello scorso anno. Cinque le voci in agenda: aree verdi 90.000 euro, dog park 90.000 euro, aula studio 70.000 euro, politiche giovanili 15.000 euro, pari opportunità 15.000 euro. Tutte si concretizzeranno quest'anno. Per l'aula studio il progetto è stato redatto dal sesto settore "Lavori Pubblici" e prevede opere di manutenzione straordinaria su ambienti esistenti del complesso "Simone Viti Maino" che non comportano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere e impianti.Si interverrà, quindi, solo sull'adeguamento funzionale e degli spazi, anche con allestimenti e con attrezzature informatiche ed arredi, e ovviamente sull'adeguamento degli impianti tecnologici alle norme vigenti. In tutto una superficie di circa 150 metri quadrati che sarà restituita all'uso collettivo. Lo stesso luogo verrà candidato ai finanziamenti regionali.Inoltre, come annunciato dall'assessore alle politiche giovanili Michele Cornacchia, l'aula studio sarà candidata al bando regionale "Luoghi Comuni", che finanzia progetti di gestione di beni comunali sottoutilizzati da parte di organizzazioni giovanili, così come a breve avverrà per l'ex Monastero Santa Croce.